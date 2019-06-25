Galatasaray'a Banega müjdesi

Sarı-Kırmızılılar uzun pazarlıklar sonrasında 32 yaşındaki İspanyol asıllı Arjantinli orta saha oyuncusu ile 3+1 senelik anlaşma sağladı. Tangocu’ya yıllık 3.2 milyon euro garanti ücretin yanı sıra şampiyonluk ve Devler Ligi’nde gruptan çıkma bonusu ile maç başı ücret ödeneceği kaydedildi. Cim-Bom, Sevilla ile bonservis konusunda yaşanan pürüzleri aştıktan sonra Banega’ya imzayı attıracak. Bir yıllık daha sözleşmesi olan Banega için 7 milyon euro isteyen İspanyol kulübünün 5 milyon euroya kadar indiği ve tara arın anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.