Galatasaray, yarın Young Boys'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası için İsviçre'ye hareket etti. Sarı-kırmızılılar kafilede yer almayan Barış Alper Yılmaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Barış Alper, yaşadığı gıda zehirlenmesi sebebiyle Young Boys maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

Kendisini iyi hisseden yıldız futbolcunun, İsviçre'ye gideceği Young Boys maçı kadrosunda yer alacağı kaydedildi..

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UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Oliveira, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu da İsviçre'ye götürülmedi.

Öte yandan sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de takımla birlikte İsviçre'ye götürülmeyen bir diğer isim oldu..

Transfer görüşmeleri yaptığı için Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giymek istemeyen Wilfried Zaha ile üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği için Konyaspor mücadelesinde son anda kadrodan çıkarılan Derrick Köhn, İsviçre'ye götürüldü.