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Spor

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Bedelsiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Dünya yıldızını kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fanatik6 Nisan 2023 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Bedelsiz gelecek
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Spor Toto Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, rakibine 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Başakşehir yenilgisiyle birlikte kupadan elenen Galatasaray, gözünü Süper Lig'e çevirdi.

28. haftayı BAY geçecek olan sarı-kırmızılılar, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde zirvede yer alıyor.

Cimbom, ligde kalan maçlarından istediği sonuçları alarak sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

29. haftada Kayserispor ile oynayacağı maçla üst üste üçüncü zaferini elde etmek isteyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, transferlerini bu doğrultuda yapacak.

Bu sezon Icardi, Mertens, Mata, Torreira, Oliveira ve Zaniolo gibi isimleri renklerine bağlayarak dünya çapında gündem olan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon öncesi de birçok yıldız ismi renklerine bağlamayı hedefliyor.

Arayışlarına devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

NABY KEITA BOMBASI

Fransız basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Liverpool forması giyen yıldız futbolcu Naby Keita'yı transfer etmek istiyor.

Haberde sarı-kırmızılıların kış transfer döneminde de Keita'yı gündemine aldığı belirtilirken, transfer görüşmelerinde önemli bir aşama kaydedildiği öğrenildi.

Galatasaray, Keita ile anlaşması halinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gineli yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Naby Keita bu sezon Liverpool formasıyla 13 maça çıktı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Gine Milli Takımı'nın formasını da terleten Keita, milli formayla çıktığı 50 maçta 11 gol attı.

Naby Keita'nın güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.

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