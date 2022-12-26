Galatasaray'a bir golcü daha! Edin Dzeko sürprizi...

Galatasaray'ın, Inter'de forma giyen Edin Dzeko için, Bosnalı futbolcunun İtalyan ekibinde kazandığı 5 milyon euro civarında bir teklif yaptığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, kontratı sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

Inter'in, şu anda yıllık 5 milyon euro kazanan ve takımda en çok kazanan isimlerden biri olan Dzeko'nun maaşında indirime giderek sözleşme uzatmak istediği kaydedildi.

Öte yandan, sarı-kırmızılıların da, golcü ismi Inter'e kazandığı maaşa yakın bir teklif yaptığı aktarıldı.

Galatasaray'ın, Dzeko'yu Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

2021 yılında Roma'dan Inter'e imza atan Dzeko, Milano temsilcisinde bu sezon 21 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.