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Spor

Galatasaray'a bir Tete daha! Sezon sonu teklif yapılacak

Ara transfer döneminde sağ beke takviye yapmasına rağmen fayda sağlayamayan Galatasaray düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekip, Fulham forması giyen Hollandalı sağ bek Kenny Tete'yi gündemine aldı ve sezon sonu görüşmelere başlamayı planlıyor. İşte detaylar...

26 Şubat 2024 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
Galatasaray'a bir Tete daha! Sezon sonu teklif yapılacak
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Fildişili sağ bek Serge Aurier'in yerine daha etkili bir oyuncu baktığı ve bu doğrultuda Fulham'ın Hollandalı sağ beki Kenny Tete'yi gündemine aldığı öğrenildi.

SEZON SONU TEKLİF YAPILABİLİR

Sabah'ın haberine göre; İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenilen Aslan'ın sezon sonu tecrübeli oyuncu için hamle yapmayı planladığı gelen haberler arasında.

Bu sezon Fulham formasıyla 15 maçta 1042 dakika sahada kalan Hollandalı sağ bek söz konusu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Fulham'ın 1 yıl daha kontratını uzatma hakkına sahip olduğu futbolcunun İngiltere'den ayrılmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

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