Galatasaray'a bir yıldız daha! Dünyaca ünlü stoper...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon kadrosuna kattığı pek çok dünya yıldızıyla ses getiren sarı-kırmızılılar, 2023/2024 sezonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Sezonu zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi planlayan Cimbom, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürüyor.

Icardi, Zaniolo, Mertens, Mata ve Torreira gibi birçok tanınmış yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray, ses getirecek bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi birçok takviye yapacak sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de stoper transferi...

Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a gelen teklifler nedeniyle savunmaya takviye yapılması planlanıyor.

LUCAS HERNANDEZ BOMBASI

Cimbom'da gündeme gelen son isimse Lucas Hernandez...

Sarı-kırmızılılar, Fransız stoperin transferini büyük bir fırsat olarak görüyor.

Yaşadığı sakatlık sonrası 27 yaşındaki stoperin sezonu kapadığı ve gelecek yıla hazırlandığı açıklanmıştı.

OYNAMAK İSTİYOR

Alman temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hernandez'in, sakatlık sonrası Bayern'deki stoper rotasyonundaki şansı da iyice azaldı.

Alman deviyle olan kontratının son senesine girecek olan Hernandez ise sürekli olarak forma giymek istiyor.

Bu durumu gören Galatasaray'ın, Bayern'i ikna etmesi çok da zor olmayacak gibi...

Transferle ilgili görüşmelerin başladığı ve Galatasaray hakkında bilgi toplayan Fransız oyuncunun da gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Fransız stoper Lucas Hernandez bu sezon Bayern'de 11 maça çıktı.

Başarılı savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

27 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Hernandez'in güncel piyasa değeri ise 50 milyon Euro.