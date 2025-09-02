İSTANBUL 31°C / 21°C
Spor

Galatasaray'a bir yıldız daha! İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. Oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

2 Eylül 2025 Salı 11:53
Galatasaray'a bir yıldız daha! İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor
Galatasaray, orta saha transferinde dünya çapında ses getirecek bir adım atıyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı. Yıldız orta saha ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalanacak. Deneyimli orta saha yıllık 5 milyon euro maaş kazanacak.

İSTANBUL'A GELECEĞİ SAAT

İlkay Gündoğan, bugün saat 15.00-16.00 civarında İstanbul'da olacak ve Galatasaray'la sözleşme imzalayacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

