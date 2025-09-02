Galatasaray, orta saha transferinde dünya çapında ses getirecek bir adım atıyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı. Yıldız orta saha ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalanacak. Deneyimli orta saha yıllık 5 milyon euro maaş kazanacak.

İSTANBUL'A GELECEĞİ SAAT

İlkay Gündoğan, bugün saat 15.00-16.00 civarında İstanbul'da olacak ve Galatasaray'la sözleşme imzalayacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.