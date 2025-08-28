Uzun süredir orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, hedefindeki isme çok yaklaştı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile de adı sıkça anılan Tottenham'lı yıldız Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak üzere.

GÖRÜŞMELER SORUNSUZ İLERLİYOR

Lemina-Torreira-Sara üçlüsünden oldukça memnun olan Galatasaray Teknik Heyeti, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig temposunu göz önünde bulundurarak bu bölgeye alternatif yaratmak istiyordu. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Malili oyuncuyla yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç aldı. Bissouma'nın teklife sıcak baktığı ve oyuncu cephesinde herhangi bir pürüz yaşanmadığı öğrenildi.

KİRALAMA + BONSERVİS DÜŞÜNÜLÜYOR

İngiliz basınına göre kulüpler arasındaki temaslarda da önemli aşama kaydedildi. Planlamaya göre Tottenham, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 28 yaşındaki oyuncuyla kontratını uzatacak ve ardından Galatasaray'a kiralayacak. Anlaşmada performansa dayalı zorunlu satın alma opsiyonu da bulunacak. Bu maddenin, Bissouma'nın Galatasaray formasıyla çıkacağı maç sayısına bağlı olacağı ifade edildi.

YILLIK MAAŞI 3 MİLYON EURO SEVİYESİNDE

Tottenham'ın da Galatasaray'ın teklifine olumlu baktığı belirtilirken, transferde artık son detaylar görüşülüyor.

Bissouma'nın Galatasaray'daki yıllık maaşı ise 3 milyon Euro seviyesinde olacak. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.