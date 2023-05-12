Galatasaray'a büyük gelir! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-Kırmızılı kulübün transfer politikasını belirleyecek en önemli unsurlardan biri de elindeki piyasa değeri yüksek oyuncuların durumu. Avrupa devlerinden ciddi teklifler alan Galatasaray, 3 futbolcunun satışından 60milyon Euro'luk gelir elde edilebilir. İşte detaylar...

Galatasaray formasıyla bu sezon ortaya koydukları performans, özellikle 3 oyuncuyu başka bir seviyeye çıkarmış durumda.

AVRUPA'NIN GÖZÜ ONLARDA

Stoperde Nelsson (24), sağ bekte Boey (22) ve ön liberoda Torreira (27), müthiş bir çıkış yakaladı. Bu çıkış, onları yakından takip eden Avrupa kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı.

ERDEN TİMUR TEKLİF GELDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray'ın transfer operasyonlarını yürüten Erden Timur, bu 3 oyuncu için de kulübe teklifler geldiğini açıklamış, ancak hiçbirini bırakmak istemediklerini de sözlerine eklemişti. Buna karşın oyuncuların piyasası arttıkça, konuşulan rakamlar da yükseldi ve artık resmi tekliflerin hazırlanmaya başlandığı öğrenildi.

60 MİLYON EURO HATTA DAHA FAZLA GELİR GELEBİLİR

Özellikle İtalyan kulüpleri Torreira'nın peşinde. Milan ve Fiorentina'nın ciddi olarak istediği Uruguaylı ön liberonun 20- 30 milyon Euro bandında bir rakama satılabileceği belirtiliyor. Fransız kulüplerinin yanı sıra İngiltere'den Crystal Palace'ın istediği Boey için de kapı 20-25 milyon Euro bandında açılacak. İspanya'da Sevilla ile Betis'i birbirine düşüren Nelsson'un olası satışından da en az 25 milyon Euro bekleniyor. İşler planlandığı gibi giderse, Galatasaray'ın bu üç oyuncudan 60 milyon Euro, hatta daha fazla gelir elde etme ihtimali bulunuyor.