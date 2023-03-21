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Spor

Galatasaray'a çılgın gelir! Güle güle Victor Nelsson, transfer hayırlı olsun

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri transfer teklifinde bulunuyor. Sarı kırmızılılara son olarak İngiltere Premier Lig'den 20 milyon euro değerinde transfer teklifi geldi. Galatasaray'ın Victor Nelsson'u bu rakama satacağını belirtildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi21 Mart 2023 Salı 07:23 - Güncelleme:
Galatasaray'a çılgın gelir! Güle güle Victor Nelsson, transfer hayırlı olsun
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Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson geçtiğimiz yaz sezonunda Sevilla'dan teklif almış ancak sarı kırmızılıların transfere onay vermemesinin ardından takımda kalmıştı. Danimarka stoper için bu sezon da başta yine Sevilla olmak üzere bir çok transfer teklifi var. Son olarak İngiltere Premier Lig'den Newcastle United'ın oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edildi. İngiliz basınına göre siyah beyazlı ekip Victor Nelsson için sarı kırmızılılara 20 milyon euro bonservis teklif etti.

VİCTOR NELSSON'A GALATASARAY'DAN İZİN ÇIKTI

24 yaşındaki savunma oyuncusu için sarı kırmızılılar ciddi bir bonservis beklentisi içerisindeydi. İngiliz kulübünün 20 milyon euro teklifine yönetim sıcak baktı. Victor Nelsson yaz transfer döneminde Newcastle United forması giymeye çok yakın.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Victor Nelsson bu sezon 25 maça çıktı. Maçların tamamında ilk 11'de şans bulan Danimarkalı oyuncu 1 de gol atma başarası gösterdi.

Star Gazetesi

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