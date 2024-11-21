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Spor

Galatasaray'a Çinli pivot

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 2,01 boyundaki Çinli pivot Li Yureu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 14:27 - Güncelleme:
Galatasaray'a Çinli pivot
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Çinli pivot Li Yureu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyeceği belirtilerek "Oyuncumuza Galatasaray'a hoş geldin diyor, sağlık ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki basketbolcu, bu sezonun başında transfer olduğu YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etti.

Galatasaray Basketbol hesabının yaptığı o paylaşım:

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