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Spor

Galatasaray'a Çizme'den rakip! Mauro Icardi...

Sezon başında Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olmuştu. Arjantinli golcüyü takımda tutmak isteyen sarı kırmızılılara bir rakip daha çıktı. İşte detaylar...

SporX11 Nisan 2023 Salı 09:33 - Güncelleme:
Galatasaray'a Çizme'den rakip! Mauro Icardi...
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Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, İtalyan basının gündeminden düşmüyor. Çizme basınındaki haberlere göre Icardi, G.Saray'a karşı aşk yemini etse de Milan, ondan vazgeçmiyor.

G.SARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Sezon başında Paris Saint-Germain Kulübü'nden kiralanan ve gösterdiği performansla camiayla bütünleşen Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde kariyerine Sarı-Kırmızı formayla devam etmek istediğini açıklamıştı.

MILAN TRANSFERDE ISRARCI

İtalya basını, Arjantinli golcünün bu açıklamasına rağmen Milan'ın oyuncuyu istediğini ve bu transferde ısrarcı olduğunu yazdı. Haberin içeriğinde şu ifadeler kullanıldı: Icardi, transfer söylentileriyle ilgilenmiyor. Arjantinli, G.Saray'da kalmak için istekli görünüyor. Fakat Milan, golcü futbolcuyu transfer etmekte ısrarcı.

YOĞUN ÇABA SARF EDİLİYOR

Kulüpte kalmak isteyen Icardi'yi G.Saray yönetimi de bırakmak istemiyor. Arjantinli golcünün takımda tutulması için Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan yönetime baskı yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, golcü futbolcuyu takımda tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

YOĞUN GÜNLER YAŞANACAK

Yaz transfer döneminde İtalya ekiplerinin de devreye girmesiyle yoğun günler yaşanacak. Mauro Icardi, G.Saray formasıyla çıktığı 15 lig maçında 9 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çekti. Arjantinli, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol, 1 asist yaptı.

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