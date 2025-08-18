Galatasaray'a Ederson'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Ederson için yaptığı 10 milyon euroluk açılış teklifinin ardından, Manchester City'nin yaklaşık 25 milyon euro talep ettiği ileri sürüldü.

GALATASARAY İLK TEKLİFİNİ YAPMIŞTI

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve kaleye Ederson'u getirmek isteyen Galatasaray, geçtiğimiz günlerde ilk teklifini yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı file bekçisi için İngiliz ekibinin kapısını 10 milyon euroluk teklifle çaldı.

İSTENEN RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Ederson için yaptığı 10 milyon euroluk açılış teklifinin ardından, Manchester City yaklaşık 25 milyon euro talep etti. Aradaki fark büyük olsa da kulüpler orta yolu bulmaya çalışıyor. Ederson da Galatasaray'a transfer olmak istiyor.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Ederson, geçen sezon Manchester City formasıyla 40 resmi maça çıktı ve toplam 3611 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmaların 13'ünde kalesini gole kapatan 32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi, 54 gole ise engel olamadı.