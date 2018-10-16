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Galatasaray'a Eren Derdiyok müjdesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Sakatlığı bulunan Eren bugün takımla çalışmalara başladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana 25 dakika süren hareket gelişim çalışmasıyla başlandı. Daha sonra oyunsal formda dar alanda pas destek çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Eren Derdiyok, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Selçuk İnan, sahada adaptasyon çalışmalarına başladı. Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası kas içi hematom (kanama) oluşan Ryan Donk, takımdan ayrı özel bir çalışmaya tabi tutuldu.

Fernando Muslera, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli, milli takım kamplarında bulundukları için antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. 

(İHA)

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