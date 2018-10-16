Galatasaray'a Eren Derdiyok müjdesi Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Sakatlığı bulunan Eren bugün takımla çalışmalara başladı.