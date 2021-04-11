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Spor

Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber! Kırık tespit edildi

Galatasaray, Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

DHA11 Nisan 2021 Pazar 15:40 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 15:46
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Galatasaray'ın sabah yaptığı antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem'in ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacağı bildirildi

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı. Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır."

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