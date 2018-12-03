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Galatasaray'a Fernando ve Feghouli'den kötü haber

Sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Galatasaray, Beşiktaş derbisinde iki önemli futbolcusundan da fire verdi.

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Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Feghouli'nin durumu ise şu anda belirsiz. Fernando gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.
 
Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Fernando cezalı duruma düştü. Maçtan önce sarı-kart sınırında bulunan Fernando, 40. dakikada sarı kart gördü. 31 yaşındaki futbolcu böylece gelecek hafta Türk Tekekom Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı oldu ve takımını yalnız bırakacak.
 
FEGHOULI'NİN MR'I ÇEKİLECEK
 
Oyuncu değişikliği hakkının dolmasından dolayı maçı sekerek tamamlayan Sofiane Feghouli'nin sakat sakat mücadeleye devam ettiği görüldü. Uzun süre sonra 90 dakika sahada kalan Cezayirli futbolcunun durumu hafta içi çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Sarı-kırmızılılarda halihazırda cezalılar ve sakatlardan dolayı 7 futbolcu eksiği vardı.

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