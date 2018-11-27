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Galatasaray'a FIBA'dan kötü haber! Transfer yasağı

Galatasaray Tibor Pleiss ve menajerinin alacağı olan 279 bin euro'luk ödemeyi yapmaması sebebiyle FIBA'dan transfer yasağı aldı.

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Mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Galatasaray’da basketbol takımına gelen ceza moralleri bozdu.

FIBA’dan transfer yasağı cezası

2016-2017 sezonunda Galatasaray forması giyen Tibor Pleiss’ın ödenmeyen alacakları nedeniyle FIBA’dan sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Galatasaray, bir kez FIBA'dan transfer yasağı cezası aldı.

Alacakları ödenmediği için FIBA’ya başvurmuştu

2016-17 sezonunda Galatasaray forması giyen Tibor Pleiss'in ve menajerinin alacakları ödenmediği için FIBA'ya başvurmuştu. Mahkeme Heyeti, Tibor Pleiss ve menajerinin, alacakları ile ilgili davayı karara bağladı.

279 Bin Euro ödenmesi gerekecek

Açıklanan karara göre Sarı-Kırmızılı kulübe yeni bir transfer yasağı geldi.Ayrıca Galatasaray, bu yasağı kaldırmak için Tibor Pleiss ve menajerine toplamda yaklaşık 279 Bin Euro’luk ödeme yapması gerekecek.

(Fanatik)

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