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Spor

Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ı taraftarı Florya'da coşkuyla karşıladı.

AA22 Eylül 2024 Pazar 09:44 - Güncelleme:
Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'ı taraftarları Florya'da coşkuyla karşıladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri etrafında toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarını marşlar ve tezahüratlarla bekledi.

Sarı-kırmızılı futbolcuları taşıyan takım otobüsünün Florya'ya gelmesiyle coşku arttı. Yanan meşaleler ve tezahüratlarla taraftarlar, derbi galibiyetini kutladı.

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