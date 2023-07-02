İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2023 Pazar / 14 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a Fredrik Midtsjö piyangosu! Yıldız oyuncu paylaşılamıyor
Spor

Galatasaray'a Fredrik Midtsjö piyangosu! Yıldız oyuncu paylaşılamıyor

Galatasaray'ın Norveçli yıldız ismi Fredrik Midtsjö için 2 Süper Lig ekibi talip oldu. Sarı-kırmızılılar, teknik direktörü Okan Buruk'un son kararı neticesinde Fredrik Midtsjö'nün kulüpteki geleceği ile ilgili harekete geçecek. İşte detaylar...

Star Gazetesi2 Temmuz 2023 Pazar 13:43 - Güncelleme:
Galatasaray'a Fredrik Midtsjö piyangosu! Yıldız oyuncu paylaşılamıyor
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon kazandığı 23. şampiyonlukla birlikte Şampiyonlar Ligi önelemelerinde yer almaya hak kazanan Galatasaray, bir yandan da yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Kadronun önemli isimlerinden olan Fredrik Midtsjö için de kararını henüz vermeyen Cim-bom'da yıldız oyuncunun kamp performansı geleceğinin belirlenmesinde etkili bir rol oynayacak. Fredrik Midtsjö kampta beğenildiği taktirde takımda kalmaya devam edecek.

FREDRıK MIDTSJÖ'NÜN SÜPER LİG'DEN 2 TALİBİ VAR

Norveçli oyuncu takım ile çalışmalarına devam ederken Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor ve geçtiğimiz sezonu 4. bitirerek UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Adana Demirspor da yıldız oyuncu ile ilgileniyor.

PATRICK KLUIVERT TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Adana Demirspor'un çiçeği burnunda teknik adamı Patrick Kluivert'ın da yıldız ismi, AZ Alkmaar'dan beri takip ettiği ve gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın yıldız ismi Fredrik Midtsjö bu sezon, toplamda 25 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.