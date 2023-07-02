Galatasaray'a Fredrik Midtsjö piyangosu! Yıldız oyuncu paylaşılamıyor

Geçtiğimiz sezon kazandığı 23. şampiyonlukla birlikte Şampiyonlar Ligi önelemelerinde yer almaya hak kazanan Galatasaray, bir yandan da yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Kadronun önemli isimlerinden olan Fredrik Midtsjö için de kararını henüz vermeyen Cim-bom'da yıldız oyuncunun kamp performansı geleceğinin belirlenmesinde etkili bir rol oynayacak. Fredrik Midtsjö kampta beğenildiği taktirde takımda kalmaya devam edecek.

FREDRıK MIDTSJÖ'NÜN SÜPER LİG'DEN 2 TALİBİ VAR



Norveçli oyuncu takım ile çalışmalarına devam ederken Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor ve geçtiğimiz sezonu 4. bitirerek UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Adana Demirspor da yıldız oyuncu ile ilgileniyor.

PATRICK KLUIVERT TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR



Adana Demirspor'un çiçeği burnunda teknik adamı Patrick Kluivert'ın da yıldız ismi, AZ Alkmaar'dan beri takip ettiği ve gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın yıldız ismi Fredrik Midtsjö bu sezon, toplamda 25 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.