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Spor

Galatasaray'a Fredrik Midtsjö'den kötü haber

Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nün sol arka alt adale grubunda 2. derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 22:28 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınmanın ardından üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları yapan sarı-kırmızılı oyuncular, taktik idmanla günü noktaladı.

Sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö'nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlandı. Ayrıca, Leo Dubois tedavisinin ardından takımdan ayrı koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ümraniyespor'a konuk olacak.

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