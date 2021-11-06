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Spor

Galatasaray'a Gaziantep Basketbol darbesi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Galatasaray Nef'i 74-66 yendi.

6 Kasım 2021 Cumartesi 16:19 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 16:19
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Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Basketbol'a konuk oldu. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep Basketbol 74-66 kazandı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş

Gaziantep Basketbol: Peterson 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Haciyeva 7, Luther 6, Leo Harun Apaydın 2, Gulley 13, Dusan Cantekin 2, Alpha Kaba 16, Doyle 18

Galatasaray Nef: Bost 5, Trimble 22, Sadık Emir Kabaca 2, Rıdvan Öncel 2, Ege Arar 4, Blackshear 15, Purcell 8, Kravish 8, Eray Aydoğan, Canberk Kuş, Okben Ulubay

1. Periyot: 15-18

Devre: 31-27

3. Periyot: 47-44

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