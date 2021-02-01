İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Şubat 2021 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2779
  • EURO
    8,8323
  • ALTIN
    436.466
  • BIST100
    1473.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten kötü haber
Spor

Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten kötü haber

Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes, koronavirüse yakalanınca İstanbul'a gelemedi. Yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek.

01 Şubat 2021 Pazartesi 09:56 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 09:56
ABONE OL

Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını bildirdiği Portekizli yıldız oyuncu Gedson Fernandes'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan ve uçağa binemeyen Portekizli oyuncunun, Sağlık Bakanlığı’nın uçağının da hava şartları nedeniyle gidememesi üzerine İstanbul’a gelemediği öğrenildi. Fernandes'in testinin negatife dönmesinin ardından İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE MAÇLARINDA YOK

Korona testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı takımın Süper Lig’in 23’üncü ve 24’üncü haftalarında oynayacağı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.