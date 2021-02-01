Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını bildirdiği Portekizli yıldız oyuncu Gedson Fernandes'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan ve uçağa binemeyen Portekizli oyuncunun, Sağlık Bakanlığı’nın uçağının da hava şartları nedeniyle gidememesi üzerine İstanbul’a gelemediği öğrenildi. Fernandes'in testinin negatife dönmesinin ardından İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Korona testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı takımın Süper Lig’in 23’üncü ve 24’üncü haftalarında oynayacağı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.