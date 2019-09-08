28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Galatasaray'a git James Rodriguez'

Galatasaray'ın Falcao ve diğer transferler için düzenlediği imza töreni Kolombiya'da gündem oldu.

  • Sporx
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Falcao için düzenlenen ''hoş geldin partisi'' dünyanın hala gündeminde... Kolombiya'da ise birinci gündem maddesi.
 
Falcao için yapılan gösteriden çok etkilenen Kolombiya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Ivan Cordoba, bir süredir ortadan kaybolan James Rodriguez'e de Galatasaray'a transfer olmayı teklif etti.
 
James'in bir süredir ilgi kaybı yaşadığı için mental olarak kendisini futbola veremediğini iddia eden Cordoba, ''benzer bir ilgi James'i yeniden hayata döndürecektir. Bence Falcao, James'in Galatasaray'a gitmesinde yardımcı olmalı'' yorumunu yaptı.

Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şehidimizin intikamı alındı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şehidimizin intikamı alındı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Otomotiv ağustosta ihracatını artırdı!

Otomotiv ağustosta ihracatını artırdı!

Meteoroloji 13 ili uyardı uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 13 ili uyardı uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

HDP önünde eylem yapan aileye HDP'lilerden uzun namlulu silahlarla tehdit

HDP önünde eylem yapan aileye HDP'lilerden uzun namlulu silahlarla tehdit

İmam hatiplerde vicdan bilimle yoğrulur 

İmam hatiplerde vicdan bilimle yoğrulur 

Sıra dışı 23 Albino hayvan

Sıra dışı 23 Albino hayvan

Devlerin yeni adresi İstanbul Havalimanı 

Devlerin yeni adresi İstanbul Havalimanı 
 

POPÜLER HABERLER

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

İmece usulü hazırlanıyor! Açık alanda kurutuluyor...

İmece usulü hazırlanıyor! Açık alanda kurutuluyor...

800 yıldır sönmüyor! Selçuklu döneminden...

800 yıldır sönmüyor! Selçuklu döneminden...

Türk askeri Fırat'ın doğusunda

Türk askeri Fırat'ın doğusunda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA