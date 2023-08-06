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Spor

Galatasaray'a golcü sağ bek: James Tavernier

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'ın, Rangers'ta forma giyen James Tavernier ile ilgilendiği öne sürüldü.

6 Ağustos 2023 Pazar 09:44 - Güncelleme:
Galatasaray'a golcü sağ bek: James Tavernier
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ bek pozisyonu için sürpriz bir isim gündeme geldi: James Tavernier.

İskoç basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Glasgow Rangers'ın takım kaptanı tecrübeli sağ bek James Tavernier ile ilgili soruşturmalarda bulundu.

GERRARD DA İSTİYOR

Haberde, Galatasaray'ın dışında Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Al-Ettifaq'ın da Tavernier ile ilgilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 55 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 18 gol 10 asistlik katkı yaptı.

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