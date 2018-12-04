Galatasaray'a IFAB'dan kötü haber

Art arda alınan kötü sonuçlarla sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da yönetimin Konyaspor karşılaşmasına yönelik federasyondan VAR diyaloglarının isteneceğini açıklamasına karşılık IFAB talimatlarının buna izin vermediği ortaya çıktı.

Başkan Mustafa Cengiz'in "Bu diyaloglar neden kamuoyuyla bizimle paylaşılamıyor. Paylaşılmalı. Aksi halde uluslararası alanda bu işin takipçisi oluruz" demesinin ardındın sarı-kırmızılı kulübün hukukçularının konuyla ilgili kısa bir süre içinde futbol federasyonuna müracaat yaparak Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Güçek ile VAR odası arasındaki diyalogları isteyeceği bildirildi. Bazı avrupa ülkelerinde de kulüplerin ülke federasyonlarından benzer taleplerde bulunmasının ardından 21 kasım'daki son toplantısında bunu gündeme alan IFAB talimatına bu konuda ek yaparak VAR diyaloglarının paylaşılmasını kesin bir dille yasaklamış oldu.

IFAB, 4.1.1 Video İşletim odası (VOR) başlıklı maddeye "hakem, VAR ve AVAR arasındaki sesli iletişim kamuoyuna açıklanmayacak ve yalnızla hakem ve VAR eğitimi için ya da maçın, istişarenin veya incelemenin şeffaflığı ve dürüstlüğü açısından bir soru işareti uyandığında kullanılacaktır" ilavesini yapması VAR diyaloglarının paylaşılmasının önünü tıkamış oldu.

VOR konusunda, bir dizi yeni tedbirler alan IFAB aynıca ilgili maddeyi, "Yalnızca VAR, AVAR(lar) ve görev verilmesi halinde, VAR gözlemcisi ve VAR iletişim müdürü, başlama vuruşundan 30 dakika önce VOR'a girerek (devre arası dahil olmak üzere) bitiş düdüğüne kadar burada kalabilirler.

Ayrıca maç sırasında iletişim arızası dışında cep telefonu kullanılmamalıdır. Hakem, VAR ve AVAR arasındaki iletişim sesli olarak kayda alınmalıdır" şeklinde düzenledi. VAR diyaloglarının sadece eğitim ve inceleme şeffaflığı açısından kullanılmasına izin veren IFAB talimatlarında aynıca VOR odasının başlama vuruşundan 30 dakika öncesinden bitiş düdüğüne kadar giren çıkan herkesin kaydının tutulmasını zorunlu hale getirdi.

(Sporx)