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Spor

Galatasaray'a iki dünya yıldızı birden! Dembele ve Parades

Gelecek sezon şampiyonlar Ligi'me katılacak olan Galatasaray kadro çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Moussa Dembele ve Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Fanatik18 Haziran 2023 Pazar 13:41 - Güncelleme:
Galatasaray'a iki dünya yıldızı birden! Dembele ve Parades
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Galatasaray'a çifte müjde... Sarı-Kırmızılı yönetim, iki oyuncunun transferinde mutlu sona yaklaştıklarını açıklarken bu isimler de belli oldu. Cim Bom, artık bu iki yıldız isim için geri sayıma başladı.

Yeni sezonu açmaya artık günler kala kadroya gerekli takviyeleri yapmayı planlayan Sarı - Kırmızılılar, iki oyuncunun transferinde son aşamaya geldi.

İLK İSİM DEMBELE

Galatasaraylı yöneticiler, son günlerde verdikleri demeçlerde de bu görüşmelere işaret ederek iki futbolcuyu çok yakında açıklayacaklarını ifade ettiler. İşte bahsi geçen bu iki oyuncudan ilkinin bir süredir Sarı-Kırmızılılar ile ismi anılan Moussa Dembele olduğu öğrenildi.

ICARDI'Yİ STRETSİZ BEKLEYECEK

Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki Fransız golcü Dembele'yi alıp, Icardi'yi daha stressiz bir şekilde beklemeye koyulacak.

DİĞER İSİM PARADES

Bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. Anlaşma noktasına gelinen iki isimden diğeri ise Leandro Paredes...

G.SARAY'A 'EVET' DEDİ

Juventus'taki kiralık sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Leandro Paredes'in Cim Bom'a "Evet" demesi, süreci hızlandırdı.

GÖRÜŞMELER RESMİYETE KAVUŞACAK

Arjantinli futbolcunun bonservisi konusunda PSG ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Önümüzdeki hafta görüşmelerin resmiyete kavuşması bekleniyor.

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