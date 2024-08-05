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Spor

Galatasaray'a imzayı attı! İşte Gabriel Sara'nın forma numarası

Galatasaray, sosyal medya hesabı üzerinden yeni transferi Gabriel Sara ile ilgili paylaşım yaptı. Sarı kırmızılı ekip, paylaştığı videoda 'Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Gabriel Sara' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

5 Ağustos 2024 Pazartesi 10:37 - Güncelleme:
Galatasaray'a imzayı attı! İşte Gabriel Sara'nın forma numarası
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Galatasaray yeni transferi Gabriel Sara için Norwich'e 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro ödeneceğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılılar 5 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya ise her sene için 2.750 milyon euro ücret edeneceğini bildirmişti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNE HOŞ GELDİN GABRIEL SARA"

Öte yandan Galatasaray sosyal medya hesabı bu sabah Gabriel Sara'yla için bir Paylaşım daha yaptı.

Sarı-Kırmızılılar paylaşımda "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Gabriel Sara" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:

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