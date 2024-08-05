Galatasaray yeni transferi Gabriel Sara için Norwich'e 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro ödeneceğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılılar 5 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya ise her sene için 2.750 milyon euro ücret edeneceğini bildirmişti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNE HOŞ GELDİN GABRIEL SARA"

Öte yandan Galatasaray sosyal medya hesabı bu sabah Gabriel Sara'yla için bir Paylaşım daha yaptı.

Sarı-Kırmızılılar paylaşımda "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Gabriel Sara" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı: