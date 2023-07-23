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Spor

Galatasaray'a Japon orta saha Diachi Kamada

Milan ile transferi iptal olan Diachi Kamada ile görüşmelerini sürdüren Aslan yeni bir transfer bombası daha patlatmak üzere. Galatasaray bonservisi elinde olan Japon yıldızla temaslara başladı.

Takvim23 Temmuz 2023 Pazar 10:06 - Güncelleme:
Galatasaray'a Japon orta saha Diachi Kamada
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya kaliteli bir oyuncu transfer etmek isteyen Sarı- Kırmızılılar daha önce de gündeme gelen Japon yıldız Diachi Kamada için yeniden girişimlere başladı.

YENİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Erden Timur'un Japon 10 numaranın menajeri ile yeni bir görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, büyük bir transferi daha sonuçlandırarak taraftara yeni bir hediye vermek istiyor.

MILAN İLE ANLAŞAMADI

Kamada'nın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu, İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Milan'a transfer oluyordu. Milan, Daichi Kamada ile prensipte anlaşma sağladı ancak AB dışı oyuncu kontenjanları dolduğu için anlaşma iptal oldu.

DAICHI KAMADAKİMDİR?

Son olarak Alman Ligi ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Kamada'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro. Bonservisi elinde olan yıldız 10 numara Bundesliga'da 127 karşılaşmada forma giyerken 20 gol ve 29 asist üretti. Japon Milli Takım formasını ise 29 kez giyen Kamada, 6 kez fileleri havalandırdı.

Kamada Alman Ligi'nde 20 gol ve 29 asistle tam 49 gole katkıda bulundu.

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