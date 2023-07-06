Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Galatasaray, 2. transfer için yoğun mesai harcıyor.

DAICHI KAMADA HAREKATI

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un son röportajında "Kadromda görmeyi çok isterim" dediği Japon futbolcunun transferini bitirmek üzere tekrar harekete geçti.

TEKLİF YÜKSELTİLECEK

Frankfurt'tan ayrılan 26 yaşındaki 10 numaranın bonservisini alabilmek üzere daha önce bir teklif sunan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun çok sayıda talibinin olması ve süre istemesi nedeniyle beklemeye geçmişti. Galatasaray Yönetimi bu kez daha yüksek bir teklifle Kamada'nın kapısını çalarak, Suudi Arabistan kulüpleri piyasayı yükseltmeden operasyonu başarılı bir şekilde tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

OKAN BURUK'U CEZBEDEN ÖZELLİĞİ

Frankfurt formasıyla 179 maça çıkıp 40 gol 33 asistlik bir performans sergileyen Kamada'nın en büyük özelliği, klasik 10 numaralar gibi değil, aynı zamanda 8 numara gibi de oynayabilmesi, tempolu ve mücadeleci bir yapıya sahip olması. Okan Buruk'u cezbeden en önemli özelliği de bu.

MILAN DA İSTİYOR

Aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olan Kamada'yı ısrarla isteyen kulüplerin başında ise Milan geliyor. İtalyan medyasına göre kırmızı-siyahlı kulüp görüşmelerden çekilirse, Galatasaray son derece avantajlı görünüyor. Çünkü Kamada'nın Avrupa'da kalmak istediği belirtiliyor.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili verdiği son raporda, Kamada'nın Galatasaray'a gelmesini ne kadar çok istediğini anlatırken, şu ifadeleri kullanmıştı: "Daichi Kamada boşta ama almak isteyen takım çok fazla var. Çok fazla isteyeni, talibi var. Önemli takımlar da istiyor. Zor bir operasyon. Biz bugün gelmeden de konuştuk. Anlaşacağı yerler de vardı ama şu ana kadar imza atmadı.