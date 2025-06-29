Transfer sezonuna B.Münih'in yıldızı Leroy Sane bombasıyla başlayan Galatasaray'da kadro güçlendirme çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Kaleye ve forvete takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, orta saha için de birçok yıldız isimle görüşüyor. Aslan'a bu bölgede en sıcak isim ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu. Inter forması giyen Hakan'ın, kulübünden ayrılmak istediği ve G.Saray'a gelmek istediği biliniyor. Ancak İtalyan ekibinin yüksek bonservis isteği bu transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

KRALİYET FONU DESTEKLİLER

Aslan'ın bu transferdeki tek engeli Inter Yönetimi'nin tutumu değil. Hakan ile İngiliz takımlarının yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri de ciddi şekilde ilgileniyor. İtalyan basınından Repubblica'da yer alan habere göre, Suudi Kraliyet fonu destekli 4 büyük kulüp, milli futbolcuyu renklerine bağlamak için birbirleriyle yarışıyor. Maddi sıkıntıları bulunmayan bu ekiplerin, İtalyan devinin istediği 40 milyon euroyu rahatlıkla ödeyebileceği belirtilirken, Hakan'a da reddetmesi zor bir maaş önerecekleri gelen bilgiler arasında

TURNUVA SONRASI GÖRÜŞÜLECEK

Inter'in yeni hocası Cristian Chivu'nun sisteminde yer alması beklenmeyen 31 yaşındaki futbolcunun, takımından kolaylık istediği ve ülkesine dönmek istediği konuşuluyor. Ancak Inter, G.Saray'ın en fazla 15 milyon eurolara çıkabildiği Hakan için 30-40 milyon civarında bir bedel talep ediyor. 2025 Kulüpler Dünya Kupası bitiminde müzakerelerin tekrardan başlaması planlanıyor. Tecrübeli oyuncu, İtalyan ekibiyle son 3 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıkma başarısı göstermişti. Geçtiğimiz sezon 47 maçta 11 gol ve 8 asist kaydetti.