İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a kötü haber! Hakan Çalhanoğlu transferi zora girdi
Spor

Galatasaray'a kötü haber! Hakan Çalhanoğlu transferi zora girdi

Ya transfer döneminde kadrosuna yıldız isimler takviye etmek isteyen Galatasaray'ın sıradaki hedefi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu. Ancak sarı kırmızılı ekibin kadrosunda görmek istediği milli futbolcu için, Kraliyet Fonu destekli 4 Suudi Arabistan ekibi devreye girdi. İşte detaylar...

AKŞAM29 Haziran 2025 Pazar 09:31 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Hakan Çalhanoğlu transferi zora girdi
ABONE OL

Transfer sezonuna B.Münih'in yıldızı Leroy Sane bombasıyla başlayan Galatasaray'da kadro güçlendirme çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Kaleye ve forvete takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, orta saha için de birçok yıldız isimle görüşüyor. Aslan'a bu bölgede en sıcak isim ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu. Inter forması giyen Hakan'ın, kulübünden ayrılmak istediği ve G.Saray'a gelmek istediği biliniyor. Ancak İtalyan ekibinin yüksek bonservis isteği bu transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

KRALİYET FONU DESTEKLİLER

Aslan'ın bu transferdeki tek engeli Inter Yönetimi'nin tutumu değil. Hakan ile İngiliz takımlarının yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri de ciddi şekilde ilgileniyor. İtalyan basınından Repubblica'da yer alan habere göre, Suudi Kraliyet fonu destekli 4 büyük kulüp, milli futbolcuyu renklerine bağlamak için birbirleriyle yarışıyor. Maddi sıkıntıları bulunmayan bu ekiplerin, İtalyan devinin istediği 40 milyon euroyu rahatlıkla ödeyebileceği belirtilirken, Hakan'a da reddetmesi zor bir maaş önerecekleri gelen bilgiler arasında

TURNUVA SONRASI GÖRÜŞÜLECEK

Inter'in yeni hocası Cristian Chivu'nun sisteminde yer alması beklenmeyen 31 yaşındaki futbolcunun, takımından kolaylık istediği ve ülkesine dönmek istediği konuşuluyor. Ancak Inter, G.Saray'ın en fazla 15 milyon eurolara çıkabildiği Hakan için 30-40 milyon civarında bir bedel talep ediyor. 2025 Kulüpler Dünya Kupası bitiminde müzakerelerin tekrardan başlaması planlanıyor. Tecrübeli oyuncu, İtalyan ekibiyle son 3 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıkma başarısı göstermişti. Geçtiğimiz sezon 47 maçta 11 gol ve 8 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.