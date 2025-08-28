İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Galatasaray'a kötü haber! Manuel Akanji için İtalyan devi devrede

Transfer dönemi devam ederken Galatasaray cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Manchester City forması giyen Manuel Akanji için kulübü ile anlaşan sarı kırmızılı ekibe transferde rakip çıktı. İtalyan ekibi Milan, Manuel Akanji için devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a kötü haber! Manuel Akanji için İtalyan devi devrede
Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına Manuel Akanji transferinde önemli bir adım attı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, İsviçreli stoperin bonservisi için Manchester City ile 15 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardı. Ancak oyuncuyla henüz resmi bir anlaşma sağlanamadı.

MILAN TEMASA GEÇTİ

Öte yandan Serie A devi Milan da Akanji ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Kırmızı-siyahlıların, 30 yaşındaki savunmacı için City ile henüz resmi bir teklif yapmadığı, ancak transfer şartlarını sorduğu bildirildi.

Galatasaray'ın yeni stoper arayışında kısa listesindeki üç isimden biri olan Akanji'nin kararının, transferin gidişatını belirleyeceği ifade ediliyor. Oyuncunun maaş beklentisi ve proje detayları, taraflar arasındaki görüşmelerin seyrinde belirleyici olacak.

Manuel Akanji'nin geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

MANCHESTER CITY KARNESİ

Manchester City formasıyla 136 resmi maça çıkan 30 yaşındaki savunmacı, bu süreçte 5 gol atarken 3 asist yaptı.

