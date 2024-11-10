Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, evinde Samsunspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez maça ilk 11'de başlarken ikinci yarıdaki bir pozisyonda gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Sanchez 69. dakikada yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
SANCHEZ, BODRUM FK MAÇINDA YOK
Samsunspor maçı öncesinde ceza sınırında olan Davinson Sanchez, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Bodrum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maçtata süre alan tecrübeli futbolcu 2 gol ve 1 asist kaydetti.
BODRUM FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilecek aranın ardından sezon 23 Kasım'daki 13. hafta mücadeleleriyle devam edecek.
Galatasaray'ın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacağı maç 23 Kasım Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.