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Spor

Galatasaray'a kötü haber geldi! Hakim Ziyech, kaç hafta yok?

Galatasaray, Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech'in tedavisine başlandığı açıkladı. Peki Hakim Ziyech ne kadar sahalardan uzak kalacak? Kaç hafta yok? İşte cevabı...

YAŞAR ÇİFCİBAŞI5 Şubat 2024 Pazartesi 20:45 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber geldi! Hakim Ziyech, kaç hafta yok?
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Galatasaray, resmi sitesinden yapılan açıklamada, Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech'in tedavisine başlandığını duyurdu.

İŞTE GALATASARAY'IN HAKİM ZİYECH AÇIKLAMASI

"Afrika Kupası'nda ülkesi Fas'ın Zambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen futbolcumuz Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

HAKİM ZİYECH KAÇ HAFTA YOK? KAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK?

Yapılan açıklamayla birlikte Galatasaraylı futbolseverlerin gündeminde, 'Hakim Ziyech'in kaç hafta sahalardan uzak kalacağı' sorusu yer aldı. Faslı yıldızın, yaşadığı sakatlığın ardından normal şartlar altında 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Hakim Ziyech, 4 hafta sonra iyileşmesi halinde Beşiktaş maçında forma giyme ihtimali bulunuyor. Süreç 6 haftaya uzarsa Kasımpaşa maçına hazır olma ihtimali bulunuyor.

İŞTE HAKİM ZİYECH'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Bandırmaspor - Türkiye Kupası

Başakşehir - Süper Lig

Sparta Prag - UEFA Avrupa Ligi

Ankaragücü - (D) Süper Lig

Sparta Prag - (D) UEFA Avrupa Ligi

Antalyaspor - Süper Lig

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

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