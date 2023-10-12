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Spor

Galatasaray'a kötü haber! Hakim Ziyech milli takımda da oynamayacak

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in sakatlığı devam ederken milli takım kampına gitmesi şaşkınlığa neden olmuştu. Ancak dünya yıldızından haber geldi. Sakatlığını tam atlatamamış olan yıldız oyuncu millli takım kampında da bireysel çalışmalarını sürdürecek. İşte detaylar...

Fanatik12 Ekim 2023 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Hakim Ziyech milli takımda da oynamayacak
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Galatasaray'ın Premier Lig devi Chelsea'den transfer ettiği yıldız futbolcusu Hakim Ziyech'ten kötü bir haber geldi.

MİLLİ TAKIM'DA DA OYNAYAMAYACAK

Ağrıları nedeniyle Antalya deplasmanına götürülmeyen, ancak Fas Milli Takımı kampına katılan Hakim Ziyech'in davet üzerine mecburi olarak kampa gittiği, ancak hem Fildişi Sahili ile oynanacak dostluk maçında hem de Liberya'ya karşı verilecek eleme mücadelesinde forma giymeyeceği bildirildi.

ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Hakim Ziyech'in bu süre zarfında güçlenme ve yenilenme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

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