Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, Başakşehir karşısında Angelino'dan formayı almayı başarmıştı ancak şanssız bir sakatlık yaşadı.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Maçın 29. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Kazımcan, oyuna devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.