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Spor

Galatasaray'a kötü haber! Kazımcan Karataş için sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kazımcan Karataş için resmi açıklama geldi. Sarı kırmızılı ekipten gelen açıklamaya göre 20 yaşında genç yıldızın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildi. İşte detaylar...

24 Eylül 2023 Pazar 14:50 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Kazımcan Karataş için sakatlık açıklaması
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Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, Başakşehir karşısında Angelino'dan formayı almayı başarmıştı ancak şanssız bir sakatlık yaşadı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Maçın 29. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Kazımcan, oyuna devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

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