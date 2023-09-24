Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, Başakşehir karşısında Angelino'dan formayı almayı başarmıştı ancak şanssız bir sakatlık yaşadı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Maçın 29. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Kazımcan, oyuna devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.