Galatasaray'a kötü haber! PFDK...

TFF, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in hakemler hakkındaki açıklamaları, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un ise "sportmenliğe aykırı hareketi" PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübünün 12.01.2024 tarihinde Kulüp Başkanının ve Yöneticisinin kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve " sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DURSUN AYDIN ÖZBEK'in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 12.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERDEN TİMUR'un (Galatasaray A.Ş. Kulübü İdarecisi) 12.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."