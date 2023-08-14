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Spor

Galatasaray'a kötü haber! Shakhtar FIFA'ya transferin iptali için başvurdu

Shakhtar, Galatasaray'ın Tete transferinin iptali ve her iki tarafa da yaptırım uygulanması için FIFA'ya başvurdu.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:31 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Shakhtar FIFA'ya transferin iptali için başvurdu
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Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Tete transferinin iptali için FIFA'ya şikayette bulundu.

Ukrayna'dan Terrikon sitesinin haberine göre; Shakhtar Donetsk, bu transferin iptali için FIFA'ya başvurdu.

Tete, savaşın patlak verdiği Ukrayna'da yabancı futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı olarak askıya alıp başka kulüplerine gideceğine dair bilinen FIFA kuralına dayanarak Galatasaray'a transfer oldu.

Shakhtar Donetsk ise Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve bu hakkın artık kendisi için geçeli olmadığı konusunda ısrarcı olarak transferin iptali için başvuru yaptı.

Terrikon'un haberinde Shakhtar'ın hem Tete hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasının talep edildiği belirtildi.

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