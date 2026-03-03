İSTANBUL 13°C / 2°C
  Spor
  Galatasaray'a kötü haber! UEFA'dan Liverpool maçı öncesi ceza
Spor

Galatasaray'a kötü haber! UEFA'dan Liverpool maçı öncesi ceza

UEFA, Galatasaray'a Liverpool deplasmanı öncesi seyirci yasağı cezası verdi. Juventus deplasmanındaki taraftar olayları nedeniyle sarı-kırmızılılar bir sonraki dış saha maçına taraftar götüremeyecek.

Galatasaray'a kötü haber! UEFA'dan Liverpool maçı öncesi ceza
UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için seyirci yasağı cezası verdi.

Kulüpten alınan bilgiye göre, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile deplasmanda yapılan müsabakadaki taraftar olayları nedeniyle sarı-kırmızılı takıma bir sonraki dış saha maçına seyirci götürmeme ve 40 bin avro para cezası verildi.

Galatasaray, 10 Mart Salı günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu müsabakasının rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Liverpool'a konuk olacak. Bu cezayla sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman tribünündeki yerlerini alamayacak.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü gelişmenin ardından konuya ilişkin resmi bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılıların yayınladığı metin şu şekilde:

25.02.2026 tarihinde deplasmanda Juventus ile oynadığımız, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından kulübümüze 40.000 euro para cezası ve bir sonraki deplasman müsabakasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karara karşı UEFA Tahkim Mercii nezdinde itiraz yoluna başvurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

