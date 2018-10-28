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Galatasaray'a Lacina Traore teklifi

Fransa Ligi'nde Amiens forması giyen ve 18 maçta gol sevinci yaşamayan Lacina Traore'yi Galatasaray'a teklif ettiler.

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Galatasaray yönetimi devre arası transferi için bütçesine uygun forvet arayışını sürdürürken, sarı kırmızılı takıma sürpriz bir teklif geldi. Santrfor transferi için taraftarlara söz veren Başkan Mustafa Cengiz çalışmaları yakından takip ederken, sarı-kırmızılı kulübe bonservisi elinde olan Lacina Traore önerildi. 2.03 boyundaki Fildişili forvetin menajerleri Alfred Obrou ve Feridun Şal'ın G.Saraylı yetkililerle görüştüğü öğrenildi. 

TERİM'İN CEVABI BEKLENİYOR

Geçen sezonu Fransa'da Amiens forması ile tamamlayan Traore yazın hiçbir kulüple anlaşamadı. Son takımında 18 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, ağları havalandıramadı. Traore için Terim'in görüşünün sorulduğu kaydedildi.

(Sabah)

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