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Spor

Galatasaray'a Marcao piyangosu! Zenit...

Galatasaray'ın başarılı Brezilyalı stoperi Marcao için Zenit devrede. Rusya basınında çıkan habere göre Zenit, Marcao için Galatasaray'a 15 milyon euro teklif sunacak.

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:16 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 19:18
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Galatasaray'ın Beşiktaş karşılaşmasında 100. maçına çıkmaya hazırlanan Brezilyalı stoperi Marcao'ya Rusya'dan ciddi bir teklif geliyor.

Rus basınının haberine göre şampiyon Zenit, Rakitskiy'nin yerine Marcao'yu transfer etmeyi planlıyor ve Galatasaray'a 15 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Marcao'nun peşinde Zenit ile birlikte Lokomotiv Moskova'nın da olduğu ve Brezilyalı futbolcu için ilk temasların da menajeri vasıtasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Chaves'ten kadrosuna kattığı solak stoper, 99 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.

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