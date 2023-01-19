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Spor

Galatasaray'a Mathias Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'tan iyi haber

Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da antrenman, tedavileri tamamlanan Mathias Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın da katılımıyla tam kadro gerçekleştirildi.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Galatasaray'a Mathias Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'tan iyi haber
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas-şut ve orta-şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenman tedavileri tamamlanan Mathias Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın da katılımıyla tam kadro halinde gerçekleştirildi.

Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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