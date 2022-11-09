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Spor

Galatasaray'a Mathias Ross'tan kötü haber

Galatasaray, Ofspor maçında sağ dizinde esneme meydana gelen Mathias Ross'ta ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağında gerilme tespit edildiğini açıkladı.

DHA9 Kasım 2022 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
Galatasaray'a Mathias Ross'tan kötü haber
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Galatasaray Kulübü, dün Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynanan Ofspor karşılaşmasında sakatlık geçiren Danimarkalı stoper Mathias Ross'un durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda dün Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile oynanan maçta darbeye bağlı olarak sağ dizinde esneme meydana gelen ve bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross'un tedavisine başlanmıştır."

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