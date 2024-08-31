Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber!

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Mauro Icardi, 24. dakikada sakatlandı. Icardi, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Galatasaray'da sakatlanan Icardi yerine 25'te Batshauyi oyuna dahil oldu.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Sarı kırmızılı kulüp, "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır" açıklamasında bulundu.