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Spor

Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber var

Galatasaray'ın derbideki önemli kozlarından olması beklenen Morutan, Romanya Milli Takımı'nın Liechtenstein ile oynadığı maçta sakatlandı. Dünkü idmanda yer almayan genç yeteneğin, Fenerbahçe sınavına yetişmesinin zor olduğu bildirildi.

Milliyet17 Kasım 2021 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:43
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Galatasaray'a genç yetenek netleşecek. Olimpiu Morutan'dan kötü haber... Milli takımda sakatlanan Rumen oyuncunun, Fenerbahçe derbisinde forma giymesi zor görünüyor.

Romanya Milli Takımı'nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından, sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Morutan, Galatasaray'ın dünkü idmanında yer almadı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuzun idman programı hakkındaki değerlendirme, gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak" denildi.

Takımın derbideki önemli kozlarından olması beklenen Morutan'ın sakatlığı, teknik patron Fatih Terim'in planlarını güncellemesine yol açtı.

ÇEŞİTLİ İHTİMALLER VAR

Tecrübeli çalıştırıcı, forvet arkasında görev vermeyi düşündüğü Morutan'ın yerine alternatif planlar düşünüyor. Çift forvet oynamak, Feghouli'yi bu bölgeye çekmek veya Emre Kılınç'tan yararlanmak gibi ihtimaller üzerinde duran Terim, son kararını tüm takım toplandıktan sonra verecek.

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