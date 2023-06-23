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Spor

Galatasaray'a müjde! Falaye Sacko için beklenmedik gelişme

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Falaye Sacko'nun bu yaz Montpellier'den ayrılabileceği öne sürüldü.

23 Haziran 2023 Cuma 23:33 - Güncelleme:
Galatasaray'a müjde! Falaye Sacko için beklenmedik gelişme
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listede yer alan isimlerden Falaye Sacko ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Montpellier'de forma giyen sağ bek oyuncusunun bu yaz takımından ayrılabilir.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sacko'nun kulübünde mutlu olduğu ancak menajerinin bazı takımlar ile görüşmelerde bulunduğu belirtilirken bu takımların Celta Vigo ve Galatasaray olduğu kaydedildi.

28 yaşındaki Malili oyuncu, geçtiğimiz sezon Montpellier ile çıktığı 36 maçta 1 gol 3 asist kaydetti.

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