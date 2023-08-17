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Spor

Galatasaray'a müjde! Lucas Torreira, Molde rövanşında sahaya çıkabilir

Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçında gördüğü direkt kırmızı kart ile Molde serisinde takımını eksik bırakması beklenen Lucas Torreira'nın cezası, UEFA tarafından 1 maça indirilebilir.

Fanatik17 Ağustos 2023 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Galatasaray'a müjde! Lucas Torreira, Molde rövanşında sahaya çıkabilir
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Galatasaray'da Olimpija Ljubljana ile oynanan rövanş maçında rakip oyuncunun aşil tendonuna bastığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Lucas Torreira'nın alacağı ceza kritik öneme sahip.

Uruguaylı ön libero, haftaya Molde ile deplasmanda oynanacak Play-Off ilk maçında forma giyemeyecek. Ancak UEFA'nın 2 maçlık ceza yerine, talimatlara göre oyuncuya 1 maç ceza verebileceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DAKİ RÖVANŞTA SAHADA OLABİLİR

Bu durumda yıldız futbolcu, İstanbul'daki rövanş mücadelesinde sahaya çıkma şansı bulacak. Torreira, kırmızı kartı görene kadar Galatasaray'da takımın en iyisiydi.

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