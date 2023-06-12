Galatasaray'a müjde! Lucas Torreira transferi resmen bitti

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, sezon başında olduğu gibi birçok yıldız ismi kadrosuna katacak. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Lucas Torreira olmuştu.

LUCAS TORREIRA GELECEK SEZON DA KALIYOR



Galatasaray Lucas Torreira için İngiliz takımı Arsenal'e 6 milyon euroluk bir ödeme yapmıştı

Lucas Torreira, gösterdiği başarılı ivme ile kazanılan 23. şampiyonlukta önemli rol sahibi olmuş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Süper Lig şampiyonluğunun ardından gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine çeviren Galatasaray'a, Lucas Torreira'dan iyi haber geldi. Lucas Torreira'nın gelecek sezon da takımda kalacağı büyük ölçüde kesinleşti.

İTALYANLARIN TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

Sezon sonuyla birlikte İtalyan takımlarının ilgisini çeken Lucas Torreira için kulübü Galatasaray'a Fiorentina ve Milan kulüplerinden resmi bonservis teklifleri gelmişti. Ancak önerilen bonservis bedellerini yetersiz bulan sarı-kırmızılı yönetim iki kulübün teklifini de reddetti.

GALATASARAY'DA MUTLU

Lucas Torreira da tatile gitmeden önce Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile görüşüp, İstanbul'da mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 34 maçta forma giydi. Uruguaylı yıldız, 1 asistlik bir performans sergiledi.