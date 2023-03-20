İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2023 Pazartesi / 28 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0199
  • EURO
    20,2663
  • ALTIN
    1219.96
  • BIST100
    5092.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a müjde! Mertens'in dönüş tarihi belli oldu
Spor

Galatasaray'a müjde! Mertens'in dönüş tarihi belli oldu

Galaatsaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız Dries Mertens, sakatlıklardan ötürü bir süredir formasından uzak kalmıştı. Mertens'in yokluğunda hücum anlamında istediğini alamayan Okan Buruk, Belçikalı oyuncunun dönüşünü iple çekiyor.

Sabah20 Mart 2023 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
Galatasaray'a müjde! Mertens'in dönüş tarihi belli oldu
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da yıldız oyuncu Dries Mertens'in yokluğu hissediliyor...

Sakatlıgı nedeniyle son 2 maçta forma şansı bulamayan Mertens'in son durumu belli oldu.

Teknik direktör Okan Buruk milli takım arasından sonra Adana Demirspor maçında Belçikalı oyuncuyu ilk 11'e monte edecek.

MERTENS'SİZ DAHA AZ POZİSVON

Galatasaray orta sahası, Mertens'in yokluğunda tel tel dökülüyor. Sarl-kırmlzılılar, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta pozisyona girmekte zorlandı. Özellikle merkez oyununda Yunus, Rashica ve Zaniolo kullanan Okan Buruk karşılığını alamadı.

MERTENS OLMADAN 2 MAÇTA2 GOL

Sar-kırmızılılarda sadece performansı değil takım arkadaşlarına enerji olarak da motive eden Mertens sahada olmayınca eksikliğini hissettirdi. Belçikali yıldızın forma giydiği 20 lig maçında maç başı 2.15 gol ortalaması tutturan sarl-kırmızılılar, Mertens'in yokluğunda 2 maçta birer gol atabildi.

BU SEZON RAKAMLARl

Belçikalı oyuncu bu sezon toplamda 22 maça çıkıi. 35 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 6 gol, 3 asist üretti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.