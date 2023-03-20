Galatasaray'a müjde! Mertens'in dönüş tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da yıldız oyuncu Dries Mertens'in yokluğu hissediliyor...

Sakatlıgı nedeniyle son 2 maçta forma şansı bulamayan Mertens'in son durumu belli oldu.

Teknik direktör Okan Buruk milli takım arasından sonra Adana Demirspor maçında Belçikalı oyuncuyu ilk 11'e monte edecek.

MERTENS'SİZ DAHA AZ POZİSVON

Galatasaray orta sahası, Mertens'in yokluğunda tel tel dökülüyor. Sarl-kırmlzılılar, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta pozisyona girmekte zorlandı. Özellikle merkez oyununda Yunus, Rashica ve Zaniolo kullanan Okan Buruk karşılığını alamadı.

MERTENS OLMADAN 2 MAÇTA2 GOL

Sar-kırmızılılarda sadece performansı değil takım arkadaşlarına enerji olarak da motive eden Mertens sahada olmayınca eksikliğini hissettirdi. Belçikali yıldızın forma giydiği 20 lig maçında maç başı 2.15 gol ortalaması tutturan sarl-kırmızılılar, Mertens'in yokluğunda 2 maçta birer gol atabildi.

BU SEZON RAKAMLARl

Belçikalı oyuncu bu sezon toplamda 22 maça çıkıi. 35 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 6 gol, 3 asist üretti.