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Spor

Galatasaray'a müjde! Molde rövanşında Lucas Torreira saha olacak

Molde'yle dün akşam oynanan karşılaşmada kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Lucas Torreira'nın yokluğu Galatasaray'da hissedildi. Uruguaylı yıldız Türkiye'de oynanan rövanş maçında saha olacak ve Okan Buruk'un elini güçlendirecek.

Fanatik24 Ağustos 2023 Perşembe 10:41 - Güncelleme:
Galatasaray'a müjde! Molde rövanşında Lucas Torreira saha olacak
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Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana karşısında çıktığı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında kırmızı kart gören Lucas Torreira'nın cezası belli oldu.

UEFA, yaptığı hareket sebebiyle direkt kırmızı kart gören Uruguaylı yıldıza 1 maç ceza verildiğini açıkladı. Deneyimli orta saha bu karar ile birlikte Molde ile oynanacak rövanş maçında forma giyebilecek.

YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Dün akşam Norveç'te oynanan mücadelede Torreira'nın yokluğu oldukça hissedildi. Orta saha hattında onun yokluğunda büyük boşluklar gözlenirken Aslan'ın oyunun merkezindeki gücü de oldukça düştü. Deneyimli ismin yokluğu, takım savunmasını da olumsuz etkilerken hücuma hazırlık konusunda da takımın zorlandığı görüldü. Başarılı oyuncu, İstanbul'daki rövanşta ilk 11'deki yerine dönecek.

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