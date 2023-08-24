Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana karşısında çıktığı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında kırmızı kart gören Lucas Torreira'nın cezası belli oldu.

UEFA, yaptığı hareket sebebiyle direkt kırmızı kart gören Uruguaylı yıldıza 1 maç ceza verildiğini açıkladı. Deneyimli orta saha bu karar ile birlikte Molde ile oynanacak rövanş maçında forma giyebilecek.

YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Dün akşam Norveç'te oynanan mücadelede Torreira'nın yokluğu oldukça hissedildi. Orta saha hattında onun yokluğunda büyük boşluklar gözlenirken Aslan'ın oyunun merkezindeki gücü de oldukça düştü. Deneyimli ismin yokluğu, takım savunmasını da olumsuz etkilerken hücuma hazırlık konusunda da takımın zorlandığı görüldü. Başarılı oyuncu, İstanbul'daki rövanşta ilk 11'deki yerine dönecek.