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Galatasaray'a müjde! Porto golcüsünü buldu

Porto'nun Spartak Moskova'dan 8,5 milyon euro'ya transfer ettiği Ze Luis, Aboubakar'ın Galatasaray'a imza atmasını sağladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Diagne ve Mitroglou’dan beklediği verimi alamayan Fatih Terim, Vincent Aboubakar transferi için yönetime talimat vermiş, Galatasaray Portekiz devi Porto ile masaya oturmuştu.

ZE LUİS GELDİ ABOUBAKAR GİDEBİLİR

Geçtiğimiz haftaya kadar Galatasaray’a her defasında olumsuz geri dönüş yapan Porto’nun inadı bu sefer kırıldı. Daha düne kadar Aboubakar için ‘bonservisiyle verebiliriz’ diyen Portekizli yöneticiler sarı kırmızılı kulübün kirama teklifine soğuk bakarken, Başkan Pinto da Costa’nın Ze Luiz transferini bitirmesi bir anda işin şeklini değiştirdi. Spartak Moskova’dan 8,5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Ze Luis, Aboubakar’ın Galatasaray’a gelmesinin önünü açarken, iki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğu hatta Kamerunlu yıldızın kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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